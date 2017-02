Horb a. N. Diese Tradition darf nicht verloren gehen

Welcher Verein übernimmt welchen Part?

Da die Fleggafasnet früher schon von den Vereinen organisiert wurde, wollten wir dies auch in der Neuauflage wieder so praktizieren. In einer kleinen Ortschaft, wie Rohrdorf es ist, ist es doch auch mal schön, wenn die Vereine zusammen was organisieren und durchführen. Das stärkt den Zusammenhalt im Flegga. Wir haben aus diesem Grund auch keinen, der da fe derführend voraus geht, sondern organisieren diesen Abend absolut gleichberechtigt.

Gibt es Anmeldungen für das Programm? Wenn ja, was dürfen Besucher erwarten?

Es wird ein buntes Programm geben. Ganz unter dem Motto "Vom Flegga – für den Flegga"! Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es wird Sketche und Darbietungen zum Lachen geben, auch Tänze und was zum Mitmachen. Und natürlich soll auch den Tanzwütigen was geboten werden, denn es wird Live-Musik an diesem Abend spielen.

Reicht die Eierknackerfasnet am Fasnetsfreitag nicht aus, um die Lust der Rohrdorfer auf Fasnet zu stillen?

Ich denke, dies sind zweierlei Veranstaltungen von der Art her. Deshalb kann man sie auch nicht miteinander vergleichen. Das eine ist die örtliche Fasnet im Flegga-Verbund, die einfach auch etwas ortsbezogener sein soll. Hier wird vielleicht auch der eine oder andere Besucher aus dem Ort vorbei schauen, der am Fasnetsfreitag eher nicht in der Halle zu Gast ist. Die Eierknackerfasnet präsentiert dann eine Fasnet, die auch über die Ortsgrenzen hinaus reicht. Hier bekommen wir auch auswärtiges Fasnets-Brauchtum zu sehen. Die Mischung soll es also machen.

Welche Ziele sind mit der Fleggafasnet verbunden?

Sie soll wieder eine feste Institution im Ort werden. Wir wollen hier wieder etwas bieten für den Ort. Ein bisschen den Veranstaltungskalender in der Ortschaft aufwerten, die Dorfgemeinschaft etwas stärken. Und vor allen Dingen soll die örtliche Fasnet damit wieder gefördert werden. Solche traditionellen Dinge dürfen nicht verloren gehen.