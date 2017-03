Horb a. N. Die Zukunft der Gesamtstadt

Ziel des Pilotprojektes war und ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, die Bürgerschaft an der kommunalen (Weiter-) Entwicklung aktiv zu beteiligen. Insofern sollen Planungen, Entscheidungen und Prozesse im "Trialog" von Verwaltung, Kommunalpolitik und allen Akteuren der Kommune gemeinsam vorbereitet, gestaltet und umgesetzt werden. Dazu fand am 10. Dezember des vergangenen Jahres die Stadtkonferenz statt, zu der alle Interessierten eingeladen waren.

Da der Masterplan Horb 2050 ein gesamtstädtisches Projekt ist, spielen daher auch die Stadtteile in diesem Stadtentwicklungsprozess eine tragende Rolle. Darauf aufbauend werden nun Stadtteilkonferenzen in allen 17 Stadtteilen sowie der Kernstadt durchgeführt. Die Stadtteilkonferenz für die Horber Kernstadt und dem Hohenberg findet am Freitag, 31. März, von 16 bis etwa 20 Uhr im Martin-Gerbert-Gymnasium in Horb statt, zu der alle Horber und Horberinnen eingeladen sind. Alle Interessierten sollten sich dazu rechtzeitig anmelden. Für die Teilnehmer besteht im Rahmen der Stadtteilkonferenz in Horb die Möglichkeit, sich aktiv am Masterplan Horb 2050 zu beteiligen. Bei der Stadtteilkonferenz werden folgende Themenfelder behandelt: "Älter werden", "Mobilität", "Wir sind Gesamt-Horb" und "Versorgung und Infrastruktur".

Bei Fragen zur Anmeldung oder weiteren Infos kann man sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen, Telefon 07451/90 12 57, E-Mail: masterplan2050@horb.de.