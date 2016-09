Horb a. N. Die Vocalmania-Weltreise geht weiter

Horb-Isenburg. "Das hatten w ir ursprünglich nicht auf der Rechnung. Eigentlich haben wir schon genügend Strecke in diesem Jahr hinter uns", schmunzelt Chorleiter Rolf Wiechert. Dass es jetzt noch Ende September zu einem Italien-Trip kommt, liegt an der Chor-Freundschaft, die man seit dem New-York-Auftritt mit dem Coro di Villimpenta aus der Gegend um Mantua in Norditalien pflegt. Ende Juni kamen die italienischen Sängerfreunde nach Horb, um ein gefeiertes, gemeinsames Konzert in der Stiftskirche zu geben. Nun findet also der Gegenbesuch nur wenige Monate später statt. Ein ereignisreiches Jahr für den Isenburger Chor wird also noch um ein weiteres Kapitel reicher.

Mit einem Youtube-Film hatte damals Vocalmania das Interesse des Komponisten Christopher Tin erregt, der daraufhin den Chor im April zu einem Konzert nach Amerika einlud. Dort durfte der Isenburger Chor am Cyclus "Calling all Dawns" in der David-Geffen-Hall am Broadway mit anderen Chören aus aller Welt mitwirken. Mit dabei war auch der italienische "Coro di Villimpenta".

35 Sänger aus Villimpenta und ihr Dirigent Mattia Lorenzetti hatten sich Ende Juni auf die zehnstündige Reise gemacht. Nun sind es insgesamt 45, die am Freitag, 29. September, zum Gegenbesuch aufbrechen. "Bei uns sind es 35 Sänger mit Begleitung. Nur sieben konnten aus beruflichen und persönlichen Gründen nicht. Die waren traurig, dass sie diesmal nicht dabei sein können", erzählt Wiechert.