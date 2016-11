Horb a. N. "Die Versicherer winken nur noch ab"

Dass man auf jeden Fall etwas tun muss, das steht außer Frage

Insgesamt schätzt Ehrreiser, dass die Betroffenen Schäden von einer Viertelmillion Euro oder noch höher ausgleichen müssen. Für die Anwohner, von denen einige in der Sitzung vorstellig wurden, steht nun fest, dass insbesondere in Bezug auf die Dimensionierung des Kanals etwas getan werden muss. Und dies rasch.

Ortsvorsteher Thomas Staubitzer gab den Anliegern zwar grundsätzlich recht, betonte jedoch, dass kein Kanal der Welt solche Wassermassen, wie sie am 26. Juli auf Baden-Württemberg und Bayern niedergingen, fassen könne. Wenn man sich die Schreckensbilder, die damals durch alle Medien gingen, nochmals vor Augen führt, dann muss man Staubitzer Recht geben. Dass man auf jeden Fall etwas tun muss, das steht außer Frage. Aus diesem Grund habe er auch bereits mit dem Betriebsleiter der Horber Stadtwerke, mit Eckhardt Huber, gesprochen.

Staubitzer konnte dabei in Erfahrung bringen, dass es bei den Stadtwerken genaue Pläne aller Entwässerungssysteme von Horb gibt und dass sich in der Vergangenheit gezeigt habe, dass man schon allein mit Umbaumaßnahmen einiges erreichen kann. Derzeit sei Huber jedoch in Sachen Umweltkooperation in Belo (Kamerun/Afrika) unterwegs. Nach seiner Rückkehr will er ihn nochmals auf das Thema ansprechen und falls Huber dann Zeit und Kapazität findet, wird man diese Problematik angehen. Der Ortsvorsteher bat deshalb die Geschädigten noch um etwas Geduld. Wenn Fakten auf dem Tisch lägen, würde man sich zu einem weiterführenden Gespräch treffen, so sein Vorschlag.

Insgesamt hat man hier in dieser Talheimer Ecke eine Situation wie anno 2008, als die Dohlendeckel von Bildechingen bei jedem Starkregen Cha-Cha-Cha tanzten. Damals kam Peter Rosenberger – seinerzeit noch Bürgermeister unter Michael Theurer – in die Ortschaftsratssitzung, setzte sich hin, bedauerte den Umstand, dass den Leuten die Keller volllaufen sehr, versprach Abhilfe und verriet, dass man dafür Gelder bereits in 2012 eingeplant hatte. Eine empörte Bürgerprotestaktion war die Folge und das Ergebnis damals war, dass man in Bildechingen weit vor 2012 ein ordentliches Kanalnetz hatte. Was in Talheim passiert, das wird sich zeigen.