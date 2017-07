Horb a. N. "Die Unsicherheit ist gestiegen"

Horb/Kreis Freudenstadt. Im Adolph-Kolping-Haus auf dem Hohenberg wurde zudem der Vorstand neugewählt und in die Zukunft geblickt.

Zuvor schaute Ursula Nagel auf ein "sehr bewegtes Jahr" mit zahlreichen Veränderungen. Einiges sei im Umbruch gewesen, weshalb sie mit Judith Kalex, Christa Weißer und Annika Barkholz neue Beraterinnen in der Donum-Vitae-Familie begrüßen könne. Die Zahlen seien ihr sonst nicht so wichtig, sie würden bei Donum Vitae zeigen, dass der Verein in schwierigen Zeiten hilft. Im vergangenen Jahr wurden in Horb und Freudenstadt 368 Frauen, teilweise mit Partner, beraten.

Während die Zahl der Erstberatungen gesunken sei, steige die Zahl der Folgeberatungen an. "Die Unsicherheit ist gestiegen", betonte die Vorsitzende. 33 Babykörbe wurden Bedürftigen gegeben. Ein großes Thema sei "Schwangerschaft und Migration", worunter auch zahlreiche Flüchtlinge fielen. Christa Weißer nannte nicht die fehlende Aufklärung als Grund der Schwangerschaft unter den Geflüchteten, sondern der Wunsch nach einem normalen Leben und Sicherheit sowie das fehlende Geld für Verhütungsmittel. Diese seien in Deutschland weitaus teurer als in den Heimatländern der Geflüchteten.