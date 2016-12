Horb a. N. Die Traumbuchten von Chalkidiki

Weil Griechenland bei manchen Teilnehmern früherer Reisen ein Thema war, entschied sich die Gruppe für Chalkidiki, das vom 19. bis 26. Oktober eine Woche lang Wanderregion werden soll.

Die drei Halbinseln gelten als eine der landschaftlich reizvollsten Regionen Griechenlands. Das Hügelland und die Berge mit idyllischen Dörfern und menschenleeren Traumbuchten gilt es zu entdecken. Ausblicke über Landschaft, Küste, Meer und ferne Inseln, eine Symphonie aus üppigem Grün, sattem Blau und strahlendem Weiß. Die Anreise ist mit dem Flugzeug bis Thessaloniki und dann weiter mit dem Hauser-Bus ins 5-Sterne Hotel Athena Pallas. Am ersten Tag sind drei Stunden Wanderzeit angegeben zum Fels Petros mit Blick über den Golf Torroneos. Ein weiterer Wandertag ist an der Steilküste von Sani nach Siviri mit Blick auf die Ägäis und den Olymp.

Zur Mönchsrepublik Athos geht es am nächsten Tag, zuerst nach Ouranoupolis, wo die Teilnehmer die ganze Küstenlinie überblicken können. Es folgt eine Schifffahrt entlang der Küste, um den Zauber des Berges Athos und dessen an Felsen gebauten Klöstern ganz mitzubekommen. Durch romantische Täler geht es in vier Stunden Wanderzeit zum Bergdorf Parthenonas. Die letzte Tour führt in drei Stunden zum Kap Drepano mit dem Naturhafen Porto Koufo. Der Reisepreis beträgt 898 Euro im Doppelzimmer, und für ein Einzelzimmer sind 189 Euro Zuschlag bei Buchung bis zum 16. Januar 2017 angegeben. Wie hoch der Gruppenrabatt sein wird, hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab. Die Reihenfolge der Anmeldungen die eingehen ist bei ausgebuchter Reise entscheidend. Anmeldeschluss ist der 19. Dezember, natürlich sind auch Gastwanderer willkommen.