Horb a. N. Die Themen sind mit der Zeit mehr geworden

H orb-Talheim. Oswald Zink, nimmermüder Kämpfer für die Belange des VdK, hatte am Sonntagnachmittag quasi ein Heimspiel. Zur Hauptversammlung der Ortsgruppe Talheim durfte der Vorsitzende viele der derzeit 192 Mitglieder im "Engel" begrüßen. Im Anschluss an den offiziellen Versammlungsteil sprachen Günter Bauer vom Pflegestützpunkt im Landkreis Freudenstadt sowie Dorothea Fischer von der Wohnberatungsstelle des VdK-Kreisverbandes über das Thema "Zuhause barrierefrei wohnen". Ein Thema, das auch im Steinachtal immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt, wie Ortsvorsteher Thomas Staubitzer im Rahmen seiner Grußworte anfügte.