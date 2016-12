Horb a. N. Die süße Versuchung des Schoko-Nikolauses

Horb-Altheim. Der Nikolaus wollte vorbeischauen, und da war bei den ganz jungen Besuchern sogar der Opa zumindest vorübergehend abgemeldet. Der örtliche Schwarzwaldverein hatte zu dieser Veranstaltung eingeladen, und nahezu 200 Personen – Groß und Klein – kamen und wollten sehen, ob der heilige Mann auch tatsächlich den Weg nach Altheim fand.

Bis es aber so weit war, dauerte es noch etwas. Um die Wartezeit zu überbrücken, sangen die Leute zusammen das Adventslied "Wir sagen euch an, den lieben Advent" und behaupteten musikalisch, dass in der Weihnachtsbäckerei zwischen Mehl und Milch so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei veranstaltet. Unterstützt wurden die vielen Sängerinnen und Sänger dabei von Michael Schermann am Keyboard. Annette Hermann, die zusammen mit Anita Gaiszbühl und Annette Leucht-Nafz sowie Elisabeth Dettling mit allen Familienangehörigen für die Durchführung dieser Veranstaltung, die nun schon im dritten Jahr in Folge stattfand, verantwortlich zeichnete, hatte zudem noch eine Geschichte von der "Weihnachtsglocke" vorbereitet.

D ie Geschichte war toll, mitgesungen hatten die Kinder auch ganz kräftig, dafür wollten die Kids dann aber endlich den Nikolaus sehen. Es gab bei den Jüngsten kein Halten mehr, sie riefen laut nach dem Nikolaus, und da ließ sich der Mann mit dem langen weißen Bart und der Bischofsmütze nicht mehr lange bitten und tauchte mit viel Klingeling aus der Dunkelheit auf. In seinem großen Sack hatte er für jedes Kind ein Geschenk dabei. Es war ein Schoko-Nikolaus, und die Versuchung war bei den Steppkes groß, dem Nikolaus gleich den Kopf abzubeißen. Der Hinweis, dass der echte Nikolaus dann vielleicht beleidigt sein könnte, wurde locker mit der Behauptung "Es gibt gar keinen Nikolaus" ausgekontert. Auch das Argument "Ja da war er aber doch gerade" zog nicht. "Das war doch der Papa von der Katharina." Naja, da gibt’s nicht mehr viel dagegen zu sagen. Es war wirklich Gunter Nafz, der die Kinder beschenken durfte. 63 Päckchen hatte der Schwarzwaldverein spendiert, und in Rekordzeit war der zuvor gut gefüllte Sack ratzeputz leer.