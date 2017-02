Horb a. N. Die Stimmungskanonen sind bereits geladen

Bestens vorbereitet, präsentieren die Stimmungskanonen der Zunft ein mehrstündiges Programm, in Szene gesetzt von Hans Josef Ruggaber, der in gewohnter Manier durch den Abend führen wird. Zu Beginn werden die "Notenverbieger" das närrische Publikum in Stimmung bringen, bevor Zunftboss Florian Ranft offiziell begrüßen und eröffnen wird. Dann werden die "Schloßhofsänger" die große Politik aufs Korn nehmen, während der Ortsbüttel (Florian Ranft) sich in den Niederungen Mühringens kundig gemacht hat, was so das Jahr über alles passiert ist. Mit dabei ist natürlich auch der schon legendäre "Mister Tagesschau" (Roland Beuter), dem man nachsagt, dass er im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Nachrichtensprechern, die wirklich wichtigen Themen auf den Punkt bringt.

Nach Mühringen verirrt haben sich an diesem Abend auch zwei Wanderprediger aus dem Gäu (Günther Kleindienst und Klaus Ranft). Da die Wirtschaften voll und die Kirchen leer seien, habe sie der Vatikan nach Mühringen geschickt, um dort jedermann die Beichte abzunehmen, erklären die beiden Pater "Peter und Paul" übereinstimmend. Man höre und staune: Gleich zwei Ortsvorsteher (Florian Ranft und Roland Beuter) melden sich ebenfalls zu Wort und ein reinrassiges Männerballett dürfte nicht nur die Lachmuskeln strapazieren, sondern auch für Furore sorgen. Das seit einigen Jahren aufgeführte Hexengericht steht auch in diesem Jahr wieder auf der Tagesordnung, ebenfalls die obligatorische Hexentaufe. Ein großes Finale mit allen Mitwirkenden setzt dann den Schlussakkord unter den diesjährigen Brauchtums­abend. Zu Tanz und Unterhaltung spielt das Duo Castello. Beginn ist um 20 Uhr, Saalöffnung um 19 Uhr.