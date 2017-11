Horb a. N. "Die Päckchen sind oft eine Überlebenshilfe"

Horb. Zielregionen liegen in Albanien, Bosnien und Rumänien. Dort werden sie in Kinder-, Alten- und Behindertenheimen, in Armenküchen, Romasiedlungen und entlegenen Bergdörfern persönlich an die Betroffenen verteilt.

Viele Familien leben dort in sehr ärmlichen Verhältnissen und sind gerade in den harten Wintermonaten klirrender Kälte und Hunger ausgeliefert. Um die größte Not zu lindern, wurde deshalb vor 24 Jahren die Aktion ins Leben gerufen. In diesem Jahr nehmen nun zum zweiten Mal auch die Johanniter aus Horb sowie die aus ganz Baden-Württemberg und einigen anderen Bundesländern teil. Bisher gab es diese Aktion nur bei den Johannitern in Bayern. "Im vergangenen Jahr haben wir aus dem Stand 123 Pakete gespendet bekommen", freut sich Projektleiter Marius Friedrichson über eine gelungene Premiere, die man in diesem Jahr noch etwas toppen möchte.

"Viele Menschen in Südosteuropa leiden besonders in den Wintermonaten große Not und Hunger. Oft fehlt es am Allernotwendigsten", weiß Gerold Imhof, Ortsbeauftragter der Johanniter in Horb. "Die Päckchen sind für viele ein echtes Stück Überlebenshilfe – und werden wie ein wahrer Segen in Empfang genommen."