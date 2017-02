Horb a. N. Die Narri-Narro-und-Horrido-Revolution!

Horb. Denn diesmal wollte der OB den Schlüssel fürs Rathaus einfach nicht rausrücken: "Ich will’s euch sagen und mach es kurz, eure Meinung ist mir ziemlich schnurz. Bestimmt werden auch heut wieder Ideen präsentiert, und nach eurer Regentschaft wäre wieder nix passiert. Drum behalt ich heut den Schlüssel, hab ihn nicht mal dabei. Eure Meinung ist mir einerlei."

Gräfin Birgit Heinzelmann mag es nicht glauben: "So hartnäckig war der Peter noch nie. Der Schlüssel muss her, egal wie. Das der in seinem Wahljahr macht so a Gschiss, hat der sich vielleicht jetzt schon verpisst?"

Doch hartnäckig wehrt sich Peter Rosenberger und hält dagegen: "Ihr seid eine ziemlich müde Narrentruppe. Wir sollten schon heute entflammen die stroherne Puppe, heut und hier will ich euch auch nicht zum Gähnen bringen, auch werd ich euch nicht meine Bilanz aufzwingen.