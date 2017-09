Horb a. N. "Die Nächstenliebe ist unser aller Aufgabe"

Horb. Musikalisch wurde der Festgottesdienst umrahmt von der Spittelband unter Leitung von Charly Herrmann und Reinhard Kluth an der Stiftsorgel. Ein besonderer Gruß galt Diözesan-Caritasdirektor Pfarrer Oliver Merkelbach, der 1992/1993 als Diakon in Horb wirkte. Klaus Konrad stellte in seiner Begrüßung fest, dass beide schon damals gut zusammengearbeitet hätten.

Am Caritassonntag und zum 40-jährigen Jubiläum der Sozialstation Horb gehe es um die göttliche Liebe. "Wir glauben an einen gerechten Gott", so Diakon Klaus Konrad. In der Predigt von Pfarrer Oliver Merkelbach ging es um das Wort Heimat. "Was fällt Ihnen ein, wenn sie das Wort Heimat hören? Verlust und Krieg. Heimat ist da, wo jemand geboren ist, wo die Familie und Freunde leben. Die Großeltern sprechen oft von der verlorenen Heimat. Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten, Zuwanderer aus Italien, der Türkei, Polen und Vietnam – alle haben in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Aus Fremden wurden Gäste, Freunde und Nachbarn."

Oliver Merkelbach: "Wir feiern heute den Caritas-Sonntag. Zusammen sind wir Heimat. Migration ist nicht der historische Ausnahmefall, sondern die Regel. Migration bedeutet Weggehen aus der Heimat, so wie Abraham und Israel. Weggehen hat auch etwas zu tun mit Ankommen, wieder daheim ankommen. So habe Israel wieder die alte Heimat erreicht."