Horb a. N. Die nächste Mission wird richtig schmutzig!

Horb. Projektleiterin Nathalie Klein: "Gut 70 der gemeldeten Läufer haben sich kurz vor dem Lauf krank gemeldet oder sind ausgefallen. Das ist aber normal. Wir sind sehr zufrieden mit Mission Mudder 2017. Auch, weil es nur zwei Leichtverletzte gegeben hat. Die sind wohl auf einem Naturhindernis mit dem Fuß auf einen Stein getreten!"

Der Start hatte sich um 15 Minuten verzögert – das Ordnungsamt hatte ein Hindernis nicht freigegeben. Doch kurz nachdem Horbs amtierender OB Peter Rosenberger erst verkündet hatte "Ich bin heute Mitläufer", konnte er die Startpistole abdrücken.

Mit in der ersten Reihe: Vincent Feigenbutz. Deutschlands Box-Hoffnung (Supermittelgewicht) aus Karlsruhe. Feigenbutz: "Das dürfte wohl eine lockere Trainingseinheit werden! In der Tat: Am Ende landete der Boxer auf Platz sieben.