Horb a. N. Die Nachbarn werden weggebracht

Das Schicksal der Rückkehrenden wird auch in der Ausstellung dokumentiert. Von den aus Horb und seinen Teilorten deportierten Menschen haben zwei Frauen und zwei Männer die Konzentrationslager überlebt:

Sally Lemberger war 22 Jahre alt, als er 1945 nach seiner Befreiung in sein Heimatdorf Rexingen zurückkehrte. Seine Eltern und seine drei jüngeren Brüder waren in Riga ermordet worden. Sally Lemberger emigrierte 1946 in die USA und heiratete dort Ruth Lang aus Süßen, die ebenfalls eine Riga-Überlebende war. Sie ließen sich in Baltimore nieder, wo Sally Lemberger 2009 starb.

Berta Schwarz, geborene Zürndorfer, war die zweite Überlebende aus Rexingen. Auch sie wurde im Dezember 1941 zusammen mit ihrem Mann Rudolf Schwarz nach Riga verschleppt. Seine Spur verliert sich im Lager Kaiserwald. Bertha Schwarz verließ Deutschland 1946 und wanderte wie Sally Lemberger in die USA aus, wo sie ihre Mutter, ihre Schwester und ihre beiden Söhne wieder fand, denen die Flucht aus Nazi-Deutschland gelungen war.

Hedwig Schwarz: Die dritte Überlebende war ebenfalls aus Rexingen. Hedwig Schwarz war im August 1942 mit ihrem Mann Louis Schwarz nach Theresienstadt deportiert worden. Damals war sie 55 Jahre alt. Acht Monate zuvor hatten sie miterleben müssen, wie ihre Tochter Hilde Lemberger mit dem kleinen Sohn Frieder nach Riga "weggebracht" wurde. Hedwig Schwarz fiel auf dem Transport nach Theresienstadt von einem Lastwagen und brach sich bei dem Sturz die Hüfte. Sie überlebte das Lager bis zur Befreiung im Mai 1945. Ihr Mann war 1944 in Folge von Unterernährung gestorben.

Hedwig Schwarz war ab Oktober 1945 bis zu ihrem Tod 1952 Patientin im Stuttgarter Marienhospital. Ihr Krankenzimmer war Treffpunkt für viele Juden, die nach Israel oder Amerika geflohen waren und sich für kurze Zeit in Deutschland aufhielten, um ihre Restitutionsverfahren zu regeln. Die katholischen Schwestern nahmen regen Anteil am Besucherleben, halfen aus, wo sie konnten und pflegten die inzwischen fast blinde Hedwig Schwarz liebevoll bis zu ihrem Tod. Sie schrieben einen "Bericht über die letzten Lebens- und Leidenswochen unserer lieben Frau Hedwig Schwarz" und kamen zur Beerdigung auf den jüdischen Friedhof nach Rexingen.

Isidor David: Es gab noch einen weiteren Theresienstadt-Überlebenden aus Rexingen. Am 5. Februar 1945, drei Monate vor der Befreiung des Lagers, wurden 1200 Häftlinge mit einem Rotkreuz-Transport nach St. Gallen in die Schweiz gebracht. Sie waren für fünf Millionen Franken von jüdischen Hilfswerken aus den USA freigekauft worden. Unter ihnen war auch der 71-jährige Isidor David. Seine Frau Klara Löwenstein war 1943 in Theresienstadt gestorben. Am 20. April 1945 erschien in der New Yorker Emigrantenzeitung "Aufbau" für sie eine Todesanzeige, aufgegeben von den emigrierten Kindern und auch im Namen von Isidor David "z.Zt. Schweiz".

Zu diesem Zeitpunkt lebte er im Flüchtlingsheim "Mon Souhait" oberhalb des Bieler Sees im Kanton Bern. Im Mai kam er ins Bezirksspital Biel und wurde im August ins Flüchtlingsheim "Rheingold" bei Lugano überwiesen. Bevor er seine Ausreise in die USA antreten konnte, die seine Kinder für ihn organisiert hatten, starb er am 31. Dezember 1945 im Krankenhaus in Lugano in Folge "eines urämischen Zustands", an Nierenversagen. Zu seinen Hinterlassenschaft zählten auch drei Orden aus dem Ersten Weltkrieg.

Rudolf Eppstein und Senta Levi: Spuren finden sich noch von zwei weiteren Rexinger Überlebenden, die beide unmittelbar bei Kriegsende starben. Rudolf Eppstein, geboren 1904, und Senta Levi, geboren 1906, wurden 1941 nach Riga deportiert und überlebten verschiedene KZs. Sie kamen beide über das Lager Stutthof bei Danzig nach Neustadt in Ostholstein. Dort hatten die Alliierten ein Displaced-Person-Lager eingerichtet. Rudolf Schwarz starb dort am 8. Mai 1945, als unter den befreiten Häftlingen eine Typhusepidemie ausbrach. Er hat ein Grab auf dem dortigen Friedhof. Senta Levi wurde auf demselben Friedhof in Neustadt begraben. Ein Gedenkstein in Neustadt erinnert an die circa hundert, von Mai 1945 bis 1947 dort bestatteten Juden.

Die Rolle des Horber Finanzamtes

Der zweite Teil der Ausstellung "Die Nachbarn werden weggebracht" zeigt, wie der NS-Staat die Vernichtung und Ausraubung der jüdischen Familien im Detail organisierte und sich am jüdischen Besitz bereicherte.

Die NS-Behörden ermöglichten auch der Bevölkerung, von der Ausraubung der jüdischen Familien zu profitieren. Aus weitem Umkreis, bis von der Schwäbischen Alb kamen Kaufinteressierte nach Rexingen und Baisingen und ersteigerten sich aus dem Raubgut Möbel, Geschirr und anderen Hausrat zu Schnäppchenpreisen. Die schockierenden Dokumente des Finanzamts Horb, das mit dem Erfassen, Einziehen und Verwalten des jüdischen Vermögens betraut war, werden auf 14 Tafeln gezeigt und kommentiert.

Die Ausstellung ist im Museum Jüdischer Betsaal Horb von Sonntag, 5. Februar, bis zum Sonntag, 2. April, zu sehen. Die Öffnungszeiten: Jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Für Gruppen und Schulklassen sind nach Anmeldung auch andere Termine möglich. Kontakt unter Telefon 07451/62 06 89 oder über im Internet unter www.ehemalige-synagoge-rexingen.de