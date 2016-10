Horb a. N. Die Masche mit dem Mitleid

Bei anderen dieser Fälle gab es mehr Ärger. Zum Beispiel kürzlich in Backnang im Rems-Murr-Kreis. Dort bat ein "Benzinbettler" um 70 Euro, damit er tanken und nach Hause nach Nordrhein-Westfalen fahren könne. Den geliehenen Betrag werde er von dort gleich zurückerstatten. Das Geld kam aber nicht, und die Adresse war gefälscht.

Noch größer war der Schaden bei einem Fall in Stuttgart. Ein Mann bedrängte auf einem Parkplatz einen 82-Jährigen mit einer Notlage-Geschichte. Er wollte angeblich nur ein Eurostück fürs Telefonieren gewechselt bekommen. Dabei erbeutete er über 500 Euro aus dem Geldbeutel des Opfers, das kurz zuvor am Bankomat war.

Ob bei der Fahrt zur Arbeit oder in der Freizeit, jeder, der in der Region mit dem Auto unterwegs ist, muss damit rechnen, einem "Benzinbettler" zu begegnen. Die Polizei meldete in den letzten Monaten Fälle aus Gärtringen (Kreis Böblingen), Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg), Bad Überkingen und Schlierbach (Kreis Göppingen). Letzte Ermittlungserfolge gab es im Jahr 2010 in Sindelfingen und Leonberg, als insgesamt vier Verdächtige im Alter von 17, 23 und 39 Jahren ins Netz gingen.

Die Autobahnpolizei beobachtet an der A 8 zwischen Wendlingen und Mühlhausen einen neuen Trend: Die angeblich Hilflosen bieten als Pfand keine falschen Goldringe mehr an. "Sondern ein verpacktes Smartphone eines Premiumherstellers", so Polizeisprecher Uwe Krause. Natürlich: "Das sind billige Plagiate."

In Horb und Umgebung sind die "Bezinbettler" bislang in einigen Fällen noch unerkannt davongekommen. Nicht so in den Kreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar, wo in den vergangenen Monaten immer mehr Fälle gemeldet wurden.

Ein Polizeisprecher: "Die Masche ist immer dieselbe: wie auch in zurückliegenden Fällen werden Benzinmangel und eine Notlage vorgetäuscht. Die Bettler schlagen angebotenes Benzin aus – sie haben es auf Bargeld oder auch sonstige Wertsachen abgesehen."

Die Neckartalstraße zwischen Sulz und Rottenburg wird bei den Betrügern anscheinend beliebter. Zwischen Sulz und Oberndorf wurden einer hilfsbereiten Frau 45 Euro gestohlen, die der dreiste Täter aus dem Geldbeutel der Frau nahm (dieser lag auf dem Beifahrersitz des Wagens). Auch auf der Landesstraße zwischen Eyach und Mühringen wurde im Juni eine Frau auf einem Parkplatz von zwei Männern angesprochen, die Geld wechseln wollten. Ihr wurden aus ihrer Handtasche rund 180 Euro und zwei EC-Karten gestohlen. Bei einem Fall im Schwarzwald-Baar-Kreis tat ein Mann das einzig Richtige: Er rief sofort bei der Polizei an. Allerdings konnten der Wagen und die Personen bei der Überprüfung durch eine Polizeistreife nicht mehr festgestellt werden.

Wie die Betrüger vorgehen

Die "Benzinbettler" stehen meistens an Nebenstraßen. An solch abgelegenen Strecken können die Betrüger auch relativ ungestört agieren. Das birgt laut Polizei aber auch Gefahren. Nicht nur, weil andere Verkehrsteilnehmer durch das abgestellte Fahrzeug oder die winkenden Personen teils behindert werden.

Was tun?

Die Polizei bittet grundsätzlich um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit: "Sollten Sie Zweifel haben, dass es sich tatsächlich um hilfsbedürftige Personen, einen Unfall oder dergleichen handelt, bei welchem Sie helfen sollten, verständigen Sie umgehend die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder auch den Notruf 110. Die verständigte Polizei kann dann umgehend notwendige Hilfe leisten, wenn dies erforderlich ist, beziehungsweise am Telefon die richtigen Verhaltensweisen an die Hand geben.

Auf jeden Fall melden

Der Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, Verdachte auf "Benzinbettelei" umgehend zu melden, damit sie nach den Verdächtigen fahnden kann – so kann weiteren Betrugsfällen vorgebeugt werden. Bei den Benzinbettlern handelt es sich laut Polizei zumeist um überregional agierende Gruppierungen. Sachdienliche Hinweise nimmt jederzeit das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/9410, entgegen.