Zum 20. Mal fand das Fleckenturnier des TC Ahldorf statt, das dieses Mal wieder nur an einem Tag stattfand. Das schöne Wetter sorgte trotz Stadtfest für viele Besucher, vor allem um die Mittagszeit. So waren der Vorsitzende Werner Stehr und Sportwart Rudi Hertkorn, der das Turnier leitete, äußerst zufrieden mit dem Verlauf. Das Teilnehmerfeld bestand aus fünf Mannschaften. Nicht mehr dabei war die SG Ahldorf/Mühlen, die im vergangenen Jahr nach dreimaligen Sieg den Wanderpokal gewonnen hatte. Von den alten Mannschaften war nur noch die Narrenzunft dabei. Die anderen vier waren alle neu. Gespielt wurden nur Doppel. Dabei konnte eine Mannschaft entweder aus zwei Männern oder Jungen, zwei Frauen oder Mädchen oder auch einer Spielerin und einem Spieler bestehen. Für die Siegermannschaften gab es Pokale. Den Sieg erkämpfte sich der TTC Mühringen vor den Ruggizuggis und den Teenis, zwei Jungs im Alter von zwölf und 13 Jahren. Die Narrenzunft landete auf dem vierten und fünften Platz belegte die Mannschaft CAW. Sechs Kinder konnten stolz ihre Kids-Cup-Medaillen in Empfang nehmen. Das waren Kim Pfitzenmeier, Vivien Jahns, Sina Hertkorn, Ramon Fischer, Manuel Jung und Elias Gonser. Foto: Tischbein