Horb a. N. Die Kleinen aus dem "Zwergenland" sind die großen Stars

Barbara Renz konnte sich am Ende der gelungenen Vorstellung besonders freuen: Thurnberger überreichte dem Kindergarten im Sinne der Kinder- und Jugendförderung einen Scheck sowie einen "Holz-Tischkicker" im Gesamtwert von 250 Euro. Leider musste der Bürgerverein in diesem Jahr auf einen Beitrag der Grundschule Bittelbronn verzichten, was sich auch ein wenig an der Zahl des Publikums bemerkbar machte. Aus zeitlichen und personellen Gründen war es der Grundschule leider nicht möglich, ein bühnenreifes Programm auf die Beine zu stellen.

Geklappt hat es jedoch mit dem Auftritt der Jugendmusikkappelle Bittelbronn unter der musikalischen Leitung von Sebastian Kocheise sowie einer Darbietung der Diabolo-Gruppe "Triple S", welche nach Einbrechen der Dunkelheit mit ihren farbigen Diabolos ein optisches Höhepunkt in den Raum zauberte. Zu guter Letzt ließ der MV Harmonie Bittelbronn, dirigiert von Andreas Wehle, den Abend ausklingen. Am frühen Sonntagmittag lud der Bürgerverein zum Mittagessen ein, bei dem der Musikverein Dießen mit Dirigent Rudolf Breisinger für die musikalische Unterhaltung sorgte.

Wenig später vertrieb man sich bis zum offiziellen Festausklang noch bei Kaffee und Kuchen gemütlich die Zeit.