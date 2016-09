Horb a. N. Die Kinder haben Vorrang vor den Knöllchen

Horb. Die große Ampel an der Gutermann-Grundschule über die Stuttgarter Straße: Heike Fischer steht an der Ampel direkt vor der Gutermann-Grundschule. Ein Junge sagt: "Kennst Du Lego-City? Das ist cool." Fischer sagt: "Leider nein." An der Fußgängerampel bergab wird es grün und der Ton ertönt. Die Kids wollen sofort loslaufen, doch Fischer streckt den Arm raus. Sie sagt: "Genau deshalb bin ich hier täglich im Einsatz. Weil der Bus wegen der Baustelle jetzt nicht mehr vorm Altersheim abfährt, sondern an der Bushaltstelle vor der Weinhandlung Dörr."

Ihr Einsatz soll Schlimmeres verhindern. Fischer: "Gestern stand der Schulbus schon drüben, die Tür war auch schon zu. Ein Junge hatte echt Panik, und ich konnte ihn zurückhalten, bis es Grün war. Den Bus hat er auch noch bekommen."

Und wer sieht, wie ungestüm die Kinder bei Grün losstürmen, weiß, warum Fischers Boss Wolfgang Kronenbitter vor gut einer Woche alle Autofahrer eindringlich aufgefordert hat, besonders vorsichtig zu sein. Und mit dem Einsatz der städtischen Vollzugsbeamtin nun auch beweist, dass der Stadt Horb Kinder wichtiger sind als Knöllchen.