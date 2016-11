Horb a. N. Die Kandidatensuche kann beginnen!

Einer der auch schon an der Seite des Oberbürgermeisters arbeitet, ist ebenfalls in der "Lostrommel": OB-Referent Christian Volk. Auch bringt in Sachen Verwaltungsausbildung alles mit sich. Sein Pluspunkte: Er arbeitet schon jetzt nach außen hin sehr harmonisch mit Rosenberger zusammen, kann auch die Außendarstellung bestens, denn er ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sein Problem könnte aber die fehlende Erfahrung sein. Ist Volk vielleicht noch zu jung?

Auch unter den Horber Ortsvorstehern gibt es gibt es Verwaltungsspezialisten: Thomas Staubitzer hat die Qualifikation, arbeitet zu 50 Prozent in der Stadtverwaltung und ist der einzige hauptamtliche Ortsvorsteher. In Talheim hat er schon eine große Aufgabe bewältigen müssen: die Debatte um Talheim 21. Ob ihn das eher verlockt oder abgeschreckt hat für höhere Aufgaben?

Ein anderer Ortsvorsteher bringt in einer Nachbargemeinde jede Menge Verwaltungserfahrung mit: Theo Walz, Ortsvorsteher in Dettlingen und Hauptamtsleiter in Empfingen. Doch bald steht auch in Empfingen die Suche nach einem Nachfolger für Albert Schindler, der in den Ruhestand geht, los. Walz wird immer wieder auch als Kandidat für diese Aufgabe genannt. Partei-Kandidaten CDU: Die CDU-Fraktion könnte dem Vorschlag von OB Peter Rosenberger zustimmen. Der hatte schon verkündet, dass er "einige Ideen" habe. Vielleicht sind da auch Namen dabei, die zuvor genannt wurden. Ansonsten wird es schwer für die CDU mit internen Kandidaten. Aus den eigenen Fraktionsreihen drängt sich niemand auf. So könnte es auch ein Kandidat von außen sein – mit CDU-Parteibuch. So wie einst Peter Rosenberger, der aus Mannheim kam.

FD/FW: Die FD/FW-Fraktion hat bei der letzten Bürgermeister-Wahl eine Schlappe erlitten. Daniel Wochner, in den eigenen Reihen nicht unumstritten, scheiterte. Auch wenn es von ihm vor ein paar Wochen kein klares Veto gegen eine neue Kandidatur gab, ist das doch mehr als unwahrscheinlich. Die Aussichten sind nicht besser geworden. Auch dem Fraktionsvorsitzenden Alfred Seifriz wurden immer mal wieder Ambitionen nachgesagt. Der Rechtsanwalt bringt sicherlich viel Wissen mit. Aber auch er würde wohl nicht mehrheitsfähig sein.

SPD: Für die in Horb eher schwache SPD war Jan Zeitler ein Volltreffer. Fast schon im "Steinmeier-Prinzip" brachte man ihn geschickt bei der letzten Bürgermeister-Wahl ins Spiel, um Daniel Wochner zu verhindern. Klar ist, dass man am liebsten die Position wieder mit einem "Roten" besetzen würde. Oder eher mit "einer Roten": Melanie Nagel hat im Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz promoviert, bringt damit auch alles mit. Dazu eine langjährige kommunalpolitische Erfahrung und "Horb-Erfahrung". Und da ist auch noch SPD-Chefin Viviana Weschenmoser. Wenn es um Posten geht, dann ist immer auch ihr Name im Spiel. Doch kommt das vielleicht zu früh? Schließlich will sie erst noch ihr Studium abschließen. Außerdem könnte sie später auch für politischere Aufgaben in Frage kommen: Als SPD-Kandidatin für den Landtag oder Bundestag. Ob die SPD einen externen Kandidaten aus den Hut zaubern kann, der die Mehrheit des Gemeinderats überzeugt? Die Konstellation Zeitler-Wochner war schon etwas besonderes. Außerdem trat Zeitler bereits das zweite Mal an, man kannte ihn schon ein bisschen.

Die anderen Stimmen im Gemeinderat: Die OGL wird wohl wenig Chancen haben, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Aber auf ihre Stimmen könnte es genauso ankommen, wie auf die der Republikaner und Hermann Walz.