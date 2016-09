Horb a. N. Die Kanaldeckel klappern nicht mehr

Horb-Bildechingen. Noch sieht es allerdings nicht ganz akkurat aus, denn laut dem Regierungspräsidium Karlsruhe sind in den kommenden ein bis zwei Wochen noch Restarbeiten zu erledigen. Dennoch: Der Verkehr wurde am Mittwochabend wieder freigegeben. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen nun nicht mehr Umwege in Kauf nehmen.

Bei der aktuellen Baumaßnahme handelte es sich um eine dringend notwendige Sanierung der Ortsdurchfahrt von Bildechingen, um den Fahrbahnbelag zu erneuern. Die Maßnahme hatte nicht direkt mit dem Lärmaktionsplan zu tun, allerdings war vorgeschrieben, dass im Zuge einer notwendigen Sanierung auch Maßnahmen zur Lärmminderung durchgeführt werden müssen. Allerdings nicht mit einem Flüsterasphalt oder wie es offiziell heißt: offenporigen Asphalt (OPA).

Die OD Bildechingen ist eine Pilotstrecke für einen neuen, lärmmindernden Belag. Hierbei handelt es sich um eine Deckschicht aus Splittmastixasphalt, darunter kommt eine Binderschicht aus Asphaltbinder. Der Belag ist so neu, dass das RP auch nicht sagen kann, wie stark die Lärmminderung sein wird. Allerdings gibt es erste Erkenntnisse anderer Untersuchungsstrecken: So gehe man bei Strecken mit zulässigen Geschwindigkeiten von 30 bis 50 km/h davon aus, dass Lärmbelastungen "deutlich und hörbar um im Mittel drei Dezibel gemindert werden". Ein Erfolg auch für Bildechingen: "Die ersten Rückmeldungen aus der Bürgerschaft sind sehr positiv. Das nächtliche Klappern der Kanaldeckel gehört der Vergangenheit an und der eingebaute Asphalt sei dermaßen laufruhig, dass fast kein Abrollgeräusch mehr zu hören ist. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung dar", so die Stadtverwaltung.