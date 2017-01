Horb a. N. Die Geselligkeit zu pflegen, das war ihm wichtig

Horb. Im Alter von 83 Jahren verstarb der frühere Horber Buchdrucker Helmut Reihing am Montagmorgen gegen 8 Uhr im Krankenhaus in Freudenstadt. Die Stadt Horb ist mit Helmut Reihings Tod um ein weiteres Original ärmer. Er war langjähriger Chef der ehemaligen Druckerei Reihing an der Mühlener Straße. Doch nicht nur diese hat ihm zu Bekanntschaft in seiner Geburtsstadt verholfen, sondern vor allem auch sein Engagement in der Horber Narrenzunft. Er galt zeitlebens als ein überaus geselliger Mensch, der sich nie zu wichtig genommen hat.