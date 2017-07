Horb a. N. Die Gastfreunde machen mobil

Horb. Einen Vortrag halten und dann den Schülern ein paar Flyer in die Hand drücken? Beim "Dehoga", dem Berufsverband der Gastronomen und Hoteliers in Baden-Württemberg, sieht Berufsorientierung anders aus. Im "GastroMobil", einem umgebauten Linienbus, der am Montag an der Realschule zu Besuch war, konnten die Schüler an interaktiven Stationen die Berufe Hotelfachmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau, Koch/Köchin, Fachmann/-frau für Systemgastronomie, Hotelkaufmann/-frau und Fachkraft im Gastgewerbe kennenlernen.

Berufsorientierung ist in der achten Klasse der Realschule ein eigenes Fach, wie Konrektorin Heidrun Linka berichtet. Viele Branchen wurden schon vorgestellt, doch das Gastgewerbe hat bisher gefehlt. "Dabei wohnen wir im Schwarzwald, so viele Sterneköche!", nennt Linka lachend als Begründung, warum das "GastroMobil" an die Schule eingeladen wurde.

Martin Eberhard vom "Dehoga" begleitet die Kampagne "Wir Gastfreunde", in deren Rahmen das "GastroMobil" unterwegs ist, und fährt den Bus. "Die Kampagne ist erst im vergangenen Jahr gestartet, aber wir sind mittlerweile fast jeden Tag unterwegs", freut er sich. Neben dem Bus gibt es ein "Surfbrett", auf dem bei ordentlichem Wackeln das Gleichgewicht gehalten und gleichzeitig Quizfragen beantwortet werden müssen, und einen Aufzugsimulator mit verschiedenen Ländern. "Das soll zeigen, dass unsere Berufsgruppe weltweit arbeiten kann", sagt Eberhard dazu.