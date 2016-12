Horb a. N. Die Fraktionen und ihre Wunschzettel

Den "großen Sanierungsbedarf" meldete auch Peter Cuno von der Wählerinitiative Rottenburg. Kritisiert wurde außerdem die mangelnden Investitionen in das Gewerbe in der Kernstadt. "Es ist fünf Minuten nach zwölf zur Ausweisung eines oder mehrer kernstädtischer Gewerbestandorte", zeigte sich der Vertreter der Initiative überzeugt. Lediglich Bekleidungsläden, Telefon-Shops, Lokale und Eisdielen seien in der Innenstadt noch vorzufinden: "Die Ergebnisse der letzten Jahre sind da sehr unbefriedigend." Die Freien Bürger/FDP mahnte des weiteren zur "Sorgfalt bei der Ausschreibung" von Bauprojekten oder Abbrüchen und verwies dabei auf den Vorgang am DHL-Gelände.

Die "Junge Alternative", in der Rede vertreten durch Christian Biesinger, setzte sich erneut für die Sanierung des Jugendhauses Klause ein: "Ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt, wird jetzt schon seit über einem Jahrzehnt verschoben."

Bilder von losen Steckerleisten, der zu kleinen Küche, Risse in den Wänden und abgebrochene Fließen, sollten noch einmal vom Handlungsbedarf überzeugen. Befürwortet wurde dieser Vorwand von WIR, SPD, Grüne und Linke.

Drei zentrale Inhalte wünschten sich die Grünen für den neuen Haushalt. Dazu gehörte erstens "eine Präsenz der Stadt auf Facbeook mit echten Informationen als klares Signal gegen die sogenannten Fake-News von Rechtspopulisten." Auch eine "Klimapolitik, die ihren Namen verdient und die Stärkung der Volkshochschule in ihrer Aufgabe als Garant für gelingende Integration", hob Jörg Bischof hervor.

Das Thema Integration wiesen die Gemeinderäte unabhängig ihrer Fraktion als bedeutendes Thema der Zukunft aus. Daneben zeigten sie sich einig, dass nicht mehr Geld ausgegeben werden könne, als vorhanden sei. "Nach sieben fetten Jahren, können auch sieben magere Jahre folgen", so Alfons Heberle (Freie Bürger/ FDP). Dennoch sprach die Linke von einer halben Wahrheit: Denn der Kuchen könne sehr wohl zugunsten der Schwächeren im Sinne von sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe anders verteilt werden. Am Dienstagabend hieß es schließlich: Verlängerung! Denn man wurde nicht fertig. Am gestrigen Abend ging es mit der Haushaltsdebatte weiter (wir werden noch berichten).