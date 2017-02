Horb a. N. Die Betraer "Flegga-Fasnet" rückt näher

Wer noch mit einer Gruppe oder einem Wagen mitmachen will, sollte es sich in den nächsten Tagen überlegen, denn am 15. Februar ist Anmeldeschluss. "Durch dr Flegga" ist das Motto des Spektakels, das am Samstag, 25. Februar, bei den "Keaschmeckern" steigt. Um 13.30 Uhr startet der Fasnetsumzug durch die Straßen des Dorfs. Die närrische Parade zieht sich von der Flurstraße zur Hohenzollernhalle. "Fasnetsbegeisterte Vereine, Gruppen und Cliquen, welche an der Flegga-Fasnet teilnehmen, sollten sich jetzt unbedingt für den bunten Umzug anzumelden", meldet die Narrenzunft. Die Planung des Umzuges befindet sich bei den Verantwortlichen in der Endphase. Mit dem Umzug will die Narrenzunft einen Teil zur Erhaltung der Betraer Flecken- und Straßenfasnet beitragen. Anmeldungen nimmt Manfred Thomaier Telefon 07482/9 11 60 oder Fax 91169 entgegen. Die Zunft teilt mit: "Spätere Anmeldungen bleiben in der Reihung unberücksichtigt und sind am Schluss des Umzuges einzuordnen." Fahrzeuge, welche am Umzug beteiligt sind, müssen einen gültigen Versicherungs-Nachweis haben und den Sicherheitsvorschriften entsprechen, fügt die Zunft an.