Horb a. N. Die "feste Burg" und 15 Stationen für den heiligen Martin

Jedes Jahr werden die Figuren nach einem anderen Motto angeordnet. In seiner humorvollen Art erläutert Pfarrer Pitztal die Hintergründe und Details bei der Darstellung der Krippe. Dieses Jahr steht die Krippe ganz im Zeichen der Reformation. Das Motto lautet "Eine feste Burg ist unser Gott" nach einem bekannten Liedtext von Martin Luther. Als Hintergrundkulissen wurden Motive aus Städten dargestellt, die das Wort Burg im Namen tragen, unter anderem Hamburg, Magdeburg, Straßburg, Salzburg oder Rottenburg – allesamt Bischofsstädte. Die Wartburg als Wirkungsstätte von Martin Luther bildete den Mittelpunkt der Ausstellung. Allein das Modell der Wartburg ist fünf Meter lang. Martin von Tours, der vor 1700 Jahren in Ungarn geboren wurde, sind 15 Stationen aus seinem Leben gewidmet, zum Beispiel die Mantelteilung oder seine Einsätze für Gefangene in Trier. Es werden viele Aktionen der Ökumene dargestellt, vom Einschulungsgottesdienst über Konzerte, vom Kirchentag bis zum Weltgebetstag der Frauen, die Gestaltung des Volkstrauertags oder die Sitzwache bei Sterbenden. All das wird mit den etwa 50 Zentimeter großen Figuren nachgestellt. Die kleinen Anekdoten, die Pfarrer Pitztal zum Aufbau und zur Darstellung der Krippe erzählte, waren sehr unterhaltsam.

Beim anschließenden Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus Malmsheim tauschten sich die Ausflügler über ihre Eindrücke aus. Nach dem gelungenen Nachmittag stärkten sich alle Teilnehmer bei einem Abendessen im Gasthaus Kaiser.