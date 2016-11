Horb a. N. Die Fasnetsaison kann beginnen

Während der Fasnet besuchten auch einige der Hexen die örtlichen Kindergärten. Die Kinder freuten sich laut Klink riesig über den Hexenbesuch und konnten so ihre Ängste abbauen. Als weitere positive Bilanz des vergangenen Jahres nannte Klink die Erfüllung der Pflichtarbeitsstunden, die von fast allen Mitgliedern geschafft wurden.

Sie berichtete auch vom Vorabend des ersten Mai, als ein Unwetter aufzog und die am Nachmittag aufgestellten Zelte stark beschädigte. Im strömenden Regen wurden die Zelte abgebaut, am nächsten Tag wurde dann improvisiert, so dass für die Bevölkerung und die Wanderer alles gerichtet war. Die Sonnwendfeier war der nächste Höhepunkt. Doch auch hier gab es ein Unwetter, und die Hexen konnten die Plane gerade noch so am Wegfliegen hindern. Der Hexenausflug ging nach Mallorca, was sehr schön gewesen sei, so Nicole Klink.

Schriftführerin Sophia Hellstern erzählte in ihrem Bericht etwa von der Hexentaufe der neuen Hexen am 5. Januar und 16 Terminen in der Fasnetsaison. Kassiererin Ingrid Fuhrmann berichtete von einem satten Plus in der Kasse. Im Anschluss an die Hauptversammlung feierten die Hexen ihre Weihnachtsfeier.

Wahlen:

Erste Vorsitzende bleibt Nicole Klink.

Zur zweiten Vorsitzenden wurde Christiane Igel gewählt. Sie folgt Birgit Schlotter im Amt nach.

Neue Beisitzer sind Melanie Faßnacht, Verena Bischof und Elisabeth Hellstern. Als Beisitzer hören Verena Geiger und Angelika Faßnacht auf.

Zu den Kassenprüfern wurden Christina Müller zusammen mit Christina Huchler gewählt.

Ehrungen:

Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Verena Geiger, Elisabeth Hellstern, Christiane Igel, Helga Rink, Nicole Klink, Elke Schuler, Rose Stäb, Elke Hamm und Ellen Kreidler geehrt.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde Christina Huchler geehrt.