Horb a. N. Die Farbe Grün steht für viele gute Töne

Beim Auftritt seines Klangkörpers hörte man schon bei den ersten Tönen des Stücks mit dem bezeichnenden Titel "The Adventure begins" (Das Abenteuer beginnt) die teuflische gute Handschrift von Thomas Teufel. Eine hervorragende Basisausbildung durch alle Register ist bei diesem Musikverein ebenso wie bei den Obertalheimern fast schon eine Selbstverständlichkeit. So meisterten die jungen Musikerinnen und Musiker selbst schwierigste Passagen ohne große Probleme. Gut, Teufel konnte in dieser Formation der Jugendkapelle teils auch auf gestandene Jung-Musiker zugreifen, die bereits bei den Aktiven im Orchester sitzen, doch der Nachwuchs besetzte die Mehrzahl der Orchesterplätze. Voll und weit war der Klang, der die Steinachhalle bei diesem Betrag füllte.

Eröffnet wurde das Konzert jedoch vom Junior Orchester Obertalheim. Die ganz jungen Nachwuchsmusiker vom gastgebenden Verein, die zum Teil erst seit drei Monaten mitspielen, durfte gleich als erste Gruppe in der Hallenmitte Platz nehmen. Unkomplizierte Takte, ohne große Schnörkel, standen bei ihrer Programmauswahl Pate. Der "Yellow Bird", der kleine gelbe Vogel, flatterte auf den Flügeln der Musik durch den Raum, und der "Slavonic Rock March" schien in seiner Akkordfolge gerade für den Einstieg ins Blasmusikerleben ideal zu sein. Dass man kurz mal aus dem Takt kam und wieder neu ansetzen musste, gehört für Vereinsvorstand Knut Peter zum Musikeralltag. "Ein Orchester, das nie absetzen musste, das hat irgendwas falsch gemacht", tröstete er den Musikernachwuchs.

Peter freute sich sehr darüber, dass so viele Besucher am Sonntagnachmittag den Weg in die Halle fanden. Für ihn ist es ein Beweis der Wertschätzung für das, was die Kinder und Jugendliche machen. "Ihr seht – proben lohnt sich", so sein Aufruf an die Musikerjugend. Wenn es dann noch ordentlichen Applaus und der Ruf nach Zugabe als Lohn für die Mühe gibt, dann freut’s auch den Nachwuchs.

Nach der Zugabe "Sunny Day" gab’s als Lohn für die Mühe für die musizierenden Kinder einen Lutscher und die wohlverdiente Pause.

Als letzte Kapelle war die 30-köpfige Jugendkapelle des gastgebenden Vereins unter Stabführung von Daniel Schanz dran. Sie intonierte unter anderem eines der schönsten Liebeslieder der Welt, den Bette-Midler-Titel "The Rose", fast schon perfekt. Es war ein schöner Nachmittag, und wer wollte, konnte bei Kaffee und Kuchen sowie bereitgestellten Erfrischungsgetränken noch zum Fachsimpeln – oder auch einfach nur zum schwätzen – ein Weilchen in der Halle bleiben.