Horb a. N. Die ersten Kontakte sind schon geknüpft

Horb. Seit Anfang des Monats lebt der Schüler des Horber Martin-Gerbert-Gymnasiums nun für ein Jahr lang in Frisco, einem Vorort von Dallas, im US-Bundesstaat Texas und besucht dort die Liberty High School.

Die ersten Tage in den USA waren für Joshua Kocheise sehr aufregend, denn viel Neues stand auf dem Programm: die ersten Tage in der neuen Schule und das Kennenlernen mit seiner Gastfamilie. Der 16-Jährige freut sich: "Meine Gastfamilie ist sehr nett und kümmert sich gut um mich. Ich habe ein eigenes Zimmer, eine 16-jährige Gastschwester und einen zwölfjährigen Gastbruder. Mit meinem Gastbruder und einer anderen Austauschschülerin haben wir schon einen Trampolinpark besucht. In der Schule finde ich mich bereits gut zurecht und habe erste neue Freunde gefunden, mit denen ich mittags gemeinsam Lunch esse."

Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm gibt seit 1983 jedes Jahr Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium ein Austauschjahr in den USA zu verbringen.