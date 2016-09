Horb a. N. Die Energiewende gestalten

Energiewende im Alltag – für viele passt das noch immer nicht zusammen oder scheint zu kompliziert. So liegt es nahe, das Nachdenken über den Umgang mit Energie zu beflügeln, indem Energiethemen vor Ort lebendig werden. Schon zum zehnten Mal zeigen Vereine, Kommunen, Unternehmen, Energieagenturen und Stadtwerke Bürgern ein ganzes Wochenende lang, was es mit den Themen erneuerbare Energien, Energiesparen, Energieeffizienz, Klimaschutz und der Reduzierung von Treibhausgasen auf sich hat.

Überall im Ländle engagieren sich bei den Energiewendetagen zahlreiche Akteure mit Veranstaltungen, Projekten und Aktionen. Organisator ist das baden-württembergische Umweltministerium.

"Im vergangenen Jahr war die Angebotsvielfalt wieder immens", so Martin Heer, Geschäftsführer der Energieagentur in Horb. So konnten Interessierte neben Anlagen, die mit erneuerbaren Energie betrieben werden, Messen besuchen, neue Trends aus der Automobilbranche oder dem Handwerk bestaunen oder an Mitmachaktionen wie einem Energielehrpfad oder einem Fahrradkino teilnehmen. Ein ähnliches Spektrum an Aktionen erwarten die Veranstalter auch in diesem Jahr.