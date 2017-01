Horb a. N. Die Einwohnerzahl in Bildechingen sinkt – "es gibt kein Baugebiet"

Weiter wichtige Beratungspunkte waren 2016 die Erneuerung der Fahrbahndecke der B14 mit Flüsterasphalt, die Aufstellung einer Prioritätenliste für Investitionen in den nächsten zehn Jahren, das Dorfmuseum sowie Bau- und Grundstücksangelegenheiten. Auch stand das Dauerärgernis, die gesperrte Gehwegfläche in der Lindenbrunnenstraße 27, mehrfach auf dem Sitzungsprogramm.

Auf Weisung der Stadtverwaltung musste sich der Ortschaftsrat mit der Neukonzeption des Orts-Budgets befassen und sich über die Spielregeln zur Bürgerbeteiligung im Zuge des Masterplans 2050 einig werden. Bei dieser Gelegenheit definierte man gleich auch die Spielregeln für die Bürgerfragestunde neu, da einige Bürger immer wieder durch unsachliches Auftreten, das bis zu Beschimpfungen und Drohungen reichte, auffielen.

Die Statistik gab folgende Zahlen und Informationen her: Insgesamt wohnten mit Stand 31. Dezember 2016 im Ortsteil Bildechingen – inklusive Haugenstein – 2148 Personen. Das sind 14 Personen weniger als 2015 zum gleichen Zeitpunkt gemeldet waren. Die Ursache für diesen Rückgang kann auch darin liegen, dass Bildechingen aktuell kein Baugebiet ausweisen kann. Innerortssanierung geht hier vor Neubau und so wanderten einige Bauwillige in die umliegenden Orte ab, wie Zimmermann wusste. Hier will man versuchen, doch mit der Erschließung eines kleinen Baugebietes gegenzusteuern.

16 Kinder wurden 2016 geboren, 2015 waren es nur 14 Kinder. 15 Paare haben im Vorjahr geheiratet und zehn Personen sind verstorben. Ins Bürgerbüro wurden 2016 insgesamt 114 Vorgänge an 38 Terminen bearbeitet. Im Vorjahr waren es lediglich 88 Vorgänge, die an 41 Terminen abgehandelt wurden. Die Grillhütte im Ried konnte 33-mal vermietet werde, und ein besonderer Dank ging dafür an Hüttenpatin Roswitha Link. Auch die Turn- und Festhalle war im Vorjahr gut belegt. Insgesamt für 17 Veranstaltungen wurde sie vermietet, so die Jahresbilanz 2016, die sich sehen lassen kann.

In diesem Jahr sieht man im Abschluss der Restarbeiten in der Lindenbrunnenstraße sowie bei den weiteren privaten Sanierungen innerhalb des Sanierungsgebietes einen Arbeitsschwerpunkt. Außerdem will man sich im Rat auf die Organisation des Jubiläums "1250 Jahre Bildechingen" im kommenden Jahr konzentrieren.