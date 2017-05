Horb a. N. Die Einheit der Christen als Fürbitte

Dass die Christenheit dann doch nicht so einmütig war wie in diesem Text festgehalten, zeigt Paulus in seinen Briefen auf, und nicht zuletzt hat dies auch die Geschichte aufgezeigt mit den Konfessionen und unterschiedlichen Traditionen und Ritualen im Lauf der Zeit.

Konrad zitierte das II. Vatikanische Konzil: "Im Notwendigen Einheit, im Zweifelsfall Freiheit und in allem die Liebe", das heiße, es sei der letzte Wille Jesu, dass alle eins sind (vgl. Joh. 17.11), und das gelte es in der Christenheit umzusetzen. Wie Konrad sagte, wolle man die Mutter Jesu, Maria, um dieses Anliegen bitten. "Die Ökumene ist deshalb nicht mehr wegzudenken."

Diese Marienfeier in der Kläger-Marienkapelle war ein Herzenswunsch der Jubilarin Martha Kläger, die gestern am 30. Mai ihren 90. Geburtstag begangen hat, und der Nachmittag war quasi auch gleichzeitig eine Vorfeier, denn die Familie Kläger hatte eigens im Hof ihrer Weinhandlung zwei Zelte aufgestellt und bewirtete die Gäste der Maiandacht mit Kaffee und Kuchen. Und natürlich durfte auch ein Gläschen Wein nicht fehlen.

Robert Renz, der vor kurzem für 35 Jahre Kirchenchormitgliedschaft geehrt wurde und als emsiger Vorsitzender gilt, wünschte genauso wie Diakon Konrad der Jubilarin für den bevorstehenden Festtag alles Gute, und der Kirchenchor sang der Jubilarin auch noch ein Ständchen.