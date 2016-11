Horb a. N. Die drei "Flößer" vom Ammelesbrünnele waren im Einsatz

Viele Schulklassen haben im Frühjahr und Sommer hierher regelmäßig Exkursionen gemacht und Naturkunde hautnah erlebt. An den Ufern des kleinen Sees wachsen seltene Blumen. Mitten im Gewässer blüht im Mai eine ansehnliche Seerosenfarm und viele Vogelarten nisten hier oder kommen zum Trinken. Im Teich selber schwimmen verschiedene Fisch-, Lurch- und Froscharten. Ruhebänke laden zum Verweilen an diesem verträumten stillen Ort ein.

Im Lauf des Jahres allerdings überwuchern Wasserpflanzen den See, so dass er wieder ausgeräumt und gesäubert werden muss. Auch die Uferlandschaft bedarf der regelmäßigen Pflege. Ein Josefs-Trio – Josef Ruggaber im Ganser, Josef Ruggaber und Karl-Josef Ströbele in der Neuhauser Straße – hat diese Arbeiten seit Jahren regelmäßig übernommen. So auch in den vergangenen Wochen. Bisher wurde mit der Sense im Wasser stehend oder liegend auf einem Schlauchboot gereinigt.

Extra ein Floß dafür gebaut hat Karl-Josef in diesem Jahr. Jetzt können die ehrenamtlichen Pfleger trockenen Fußes aus dem rund 80 Zentimeter tiefen See bequem die wuchernden Schlingpflanzen, Schlamm und Unrat mit dem Kescher angeln und den Untergrund so gründlich säubern. "Eine mühsame und anstrengende Arbeit, die sich aber lohnt." Würden die Gräser und Pflanzen nicht gekürzt, wäre der See längst zugewachsen.