Horb a. N. Die Diva, die Träumerin und die Suchende

"Jetzt hat’s nach ein paar Anläufen endlich geklappt", freute sich auch Ewald Loschko in seiner Anmoderation über diese Premiere.

Dass das Projekt Zukunft mit der Verpflichtung von Madeleine Sauveur ein ungewöhnlicher Coup gelungen ist, zeigte sich gleich zu Beginn. Eine auf alt getrimmte Diva, jedoch mit roten Chucks an den Füßen, marschierte in den Klostersaal und beschwerte sich gleich mal über alles, was sie vorfand. "Ich habe frisch geduschtes, freudig applaudierendes Publikum im Vertrag stehen – und nun das." Der Test mit einer Dame, ob wenigstens eine gewisse Grundintelligenz vorhanden sei, ging genauso in die Hose wie die Antwort eines Herren, der behauptete, als Zuschauer alles zu geben, was ihm möglich sei. "Das ist keine Antwort auf gar nichts", wurde der verblüffte Veranstaltungsbesucher abgekanzelt, bevor die "Diva" dann doch Richtung nicht vorhandener Bühne entschwebte.

"Ich freu mich jetzt schon auf die Demenz – dann sitzt jeden Tag ein anderer Mann am Piano", erklärte sie ihrem Publikum, bevor sie es geistig mit zu neuen Ufern nahm. "Hin und weg – der Mann bleibt da", so hieß das Motto des Abends und ihre Einladung zu Neuanfängen – und seien sie auch noch so gewagt – wurden vom Publikum begeistert angenommen.