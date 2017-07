Horb a. N. Die bunte Theaterwelt vom Marktplatz

Und das ließen sich die Zuschauer nicht zweimal sagen. Erst gab es persische Songs von Quasem und Hamed, dann rissen Doro Jakubowski und Pina Bucci die Kids beim Rumpelstilzchen mit. Für Jakubowski eine Riesen-Herausforderung: Trotz Höhenangst steht sie als König ganz oben auf der Stiftskirchenmauer und gibt souverän den König. Getreu der Performance: "Träume vom Fliegen, so wachsen dir Flügel", in der sie gemeinsam mit Pina Bucci zu den Saxofon-Klängen von "Blowing in the Wind" von Jürgen Sesterheim das Publikum später bezauberte.

Schlagzeugmafia haut dann vor dem Rathaus voll auf die Pauke

Kurz davor hatte Fabrice mit seinen Rasta-Locken beim Street-Dance nicht nur mit Liri und Reza vom Theater Labyrinth aus Stuttgart pure Lebensfreude auf den Asphalt gebracht, sondern auch Kinder und Zuschauer mit zum Swingen gebracht. Ein kräftiger Kontrapunkt zu Melanie Hagedorn, die sich auf dem Seil nicht nur eine Zigarette gedreht sowie Mascara und Lippenstift aufgetragen hat, sondern sich umgezogen hat. Akrobatik zum Staunen.

Dann wirbelt Dino Lampa Pizzas durch die Luft – Jonglage in 3D. Als nächstes eine Preview: Mackie Messer und Co. auf der Stiftskirchentreppe. Die Dreigroschenoper in ungewöhnlicher Kulisse – perfektes Spiel, Kostüme und Bilder, die erahnen lassen, wie die Drei-Groschen-Oper des Theater Projekts Zukunft in der Endfassung faszinieren wird.

Die Schlagzeugmafia haut dann vor dem Rathaus voll auf die Pauke: Drums, kurios-exakte Performance und heiße Rhythmen – einfach sehenswert, wie die drei sogar auf den Trommeln Hip-Hop-mäßig einen Scratch zaubern.

Und dann, nach dem Höhe von This Maag, ein träumerischer Abschluss. Pina Bucci zeigt mit ihren neun Mitstreiterinnen, wie man mit bunten Bändern, ergreifender Musik und flatternder Abdeckfolie die Elemente der Erde tänzerisch und bildnerisch mit einfachsten Mitteln auf den Marktplatz zeigen kann.

Fazit: Ewald Loschko hatte ein "buntes Multi-Kulti" versprochen. Es war (noch) viel mehr!