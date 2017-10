Horb a. N. Die Blütenpracht ist für dieses Jahr beendet

In diese Abschätzung muss auch einfließen, wie das Wetter im Laufe des Jahres und jetzt im Herbst ist. Und nicht zuletzt braucht es auch Helfer, die dann die gemähte Wiese abräumen, damit im neuen Jahr der Lebenszyklus von Neuem beginnen kann.

Der Nabu Horb lädt zum Mitmachen ein. Interessierte können zum Erhalt der Blumenfülle beitragen. Der Nabu trifft sich am Samstag, 7. Oktober, um 9 Uhr am Nabu-Haus in der Weingasse, von dort aus fährt man zur Fläche. Eine zweites Gebiet in der Landhausstraße ist auch bereits gemäht. Der gewohnte Abschluss in Form eines Vespers findet diesmal im Nabu-Haus statt.