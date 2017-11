Horb a. N. Die beste Vorbereitung auf brenzlige Einsätze

Er machte dies an einem praktischen Beispiel fest. "Früher galt die Devise beim Tür-Prozedere, dass man einen Raum, bevor man ihn zu Rettungsmaßnahmen betritt, durch Wasserstöße runterkühl. Durch die Rauchmelder, die seit einiger Zeit Pflicht sind, werden wir aber immer öfter zu Vorfällen mit "Essen auf dem Herd vergessen" gerufen. Hier wäre es falsch, den Raum durch Wasser erst runterzukühlen, zumal wir auch gehalten sind, so wenig Sachschaden wie möglich zu verursachen."

Maier und seine Ausbilder müssen daher die Atemschutzgeräteträger dahingehend sensibilisieren, die Lage am Gefahrenherd richtig zu analysieren. Muss ich kühlen? Kann ich Sauerstoff in den Raum geben (Fenster auf) oder würde ich das Feuer dadurch weiter anfachen? Droht eine Rauchgasdurchzündung, die gefürchtete "Flameover"? Entscheidungen, für die Vorort nicht viel Zeit bleibt und die man nur durch ständiges Üben unterschiedlicher Szenarien beherrscht. Die Ausbilder Sebastian Schenk und Christoph Maier gaben hier ihren Kameraden wertvolle Tipps zum Türprozedere und Schlauchmanagement.

Ein weiterer Fortbildungsschwerpunkt am Samstag war die A-Notfallrettung. Hierunter ist die Rettung der Kameraden zu verstehen, die beim ihrem Einsatz in Gefahr geraten sind. Immer wenn sich ein Atemschutzgeräteträgerteam in eine Situation begibt, in der sie nicht mehr unter Sichtkontakt stehen, hält sich ein Sicherheitstrupp für eine schnelle, effektive Crashrettung bereit.

Dieses Team hat als Zusatzausrüstung neben der Schleifkorbtrage und der Atemschutz-Notfall-Tasche auch eine zweite Schlauchleitung dabei, um die oder den verunfallten Kameraden aus Brandsituationen zu befreien. Der Fokus des Teams zu A-Rettung liegt aber ganz klar auf der schnellen Kameradenrettung. Marco Weihing und Stefan Thumm erklärten hier, worauf es besonders ankommt.

Das gerade bei den gefährlichen Einsätzen der Atemschutzgeräteträger alle "Basics", sprich Ausrüstungsgegenstände, voll funktionieren müssen, ist selbstverständlich. Gerätewart Helmuth Thumm und sein Kollege Bernd Schmid gaben Tipps, wie man auch im heißen Einsatz darauf achten kann, dass die Ausrüstungen nicht leichtfertig größeren Belastungen als denen, denen sie ohnehin schon ausgesetzt sind, ausgesetzt werden. Ein einfaches Beispiel hier war, dass man die Atemschutzmaske nicht in den Schmutz legt. Dreck kann zu Undichtigkeit führen.

Mit jeweils einer gemeinsamen Zusammenfassung der Lerninhalte ging die rund dreistündige Fortbildung dann zu Ende.