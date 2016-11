Horb a. N. Die 13 "Käpsele" der Grundschule begeistern

Die Jugendkapelle nahm die Besucher auf eine musikalische Weltreise, angefangen auf dem "Trafalgar Square" in London und dem gleichnamigen Marsch von Jack Bullock mit. Jedoch waren es vor allem die bekannten Stücke aus Film und Fernsehen, welche für besondere Aufmerksamkeit sorgten. So boten sie mit "You’ll be in My Heart" aus dem Film Tarzan oder "Pirates of the Caribbean" ein besonderes Klangerlebnis in Perfektion. Mit "Happy" (Pharrell Williams) als Zugabe dargereicht, übergab die aufstrebende Jugendkapelle die Bühne den Aktiven.

Der MV setzte die Weltreise in Tasmanien, mit einem Stück über den Entdecker und Namensgeber, Abel Tasman, fort. Herausragend vorgetragen wurde das Stück "Thunderbolt", ein Tribut an den amerikanischen Jagdbomber P-47, welches besonders durch seine heroischen Klänge bestach. Dem Musikverein Rexingen gelang ein abwechslungsreiches und abendfüllendes Programm, bei dem für jeden Freund der Blasmusik etwas Passendes dabei war. Dies bestätigte auch eine voll besetzte Rexinger Johanniterhalle mit ihrem begeisterten Publikum.