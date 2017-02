Horb a. N. Dickes Lob für die Musiker: der "aktivste Verein im Ort"

Die Veranstaltung war hervorragend besucht, und wer von den Sitzungsteilnehmern nach diesem Treffen noch Informationsbedarf anmeldete, der hatte schlicht nicht zugehört. Denn alle Berichte, ob vom Vorsitzenden, der Schriftführerin oder der Jugendleiterin, waren so ausführlich aufgeschlüsselt, dass man nicht einmal mehr von einer Jahreszusammenfassung sprechen konnte. Es waren jeweils ausführliche Würdigungen eines abwechslungsreichen und interessanten Vereinsjahres.

Vorstand Raimund Wehle begann mit der traurigen Pflicht des Totengedenkens. Im vergangenen Jahr verstarben das Ehrenmitglied Ludwig Wehle sowie das fördernde Mitglied Lothar Wehle, denen die Musikanten stehend gedachten.

Das "Konzert im Advent" wertete der Vorsitzende als das musikalische Highlight im zurückliegenden Jahr, merkte jedoch an, dass bei einer Orchesterstärke von 50 Instrumentalisten die Bühne im Sportheim langsam zu klein wird. In diesem Jahr plant man ein Kirchenkonzert, für das kommende Jahr will man sich noch was einfallen lassen. Insgesamt hat der Verein derzeit 84 Aktive, davon spielen 53 in der Stammkapelle. 38 Kinder und Jugendliche werden ausgebildet, berichtete der Vorsitzende. Diese Zahl wurde später von der Jugendleiterin Martina Dettling nach oben korrigiert. Laut ihren Auflistungen waren es im Jahr 2016 insgesamt 51 Kinder und Jugendliche, die an Holz-, Blech- und Schlaginstrumenten sowie an der Blockflöte ausgebildet werden oder noch an der musikalischen Früherziehung teilnehmen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Musikverein auf eine hervorragend Jugendarbeit blicken kann, die letztendlich das weitere Bestehen des Vereins gewährleistet. Ein Umstand, der auch vom Dirigenten sehr gelobt wurde. Zählt man zu den aktiven Musikern die 64 fördernden Mitglieder und die 16 Ehrenmitgliedern dazu, so hat der Verein derzeit insgesamt 164 Mitglieder.