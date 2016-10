Horb a. N. DFB-Minispielfeld muss saniert werden – doch wer zahlt?

Schirmherr Dombrowsky kommt wohl eher nicht für die Bezahlung in Frage, dann vielleicht die Stadtverwaltung, war doch bei der Eröffnung des Platzes der damalige Oberbürgermeister Michael Theurer in seiner Begeisterung über die neue Freizeiteinrichtung kaum zu bremsen.

Ortsvorsteher Peter Zimmermann ließ deshalb über Christoph Raetzer, bei der Stadt unter anderem für Spielplätze zuständig, bei Doris Albrecht (Schulangelegenheiten) und Jürgen Wütz (Sport) nachfragen, ob sie über ihre Fachbereich die Kosten in Höhe von derzeit 1000 Euro übernehmen würden. Raetzer hatte zuvor ein Angebot einholen lassen. Beide winkten mit der Begründung ab, dass dieses Kleinspielfeld direkt über den ASV für Bildechingen gesponsert wurde und der Verein deshalb auch die Folgekosten aus ihrem Budget bereitstellen müssten. Im Rat sah man nicht ganz ein, dass man die 1000 Euro allein stemmen soll, zumal sich der ASV das Recht vorbehält, den Platz für seine Trainingseinheiten für die Allgemeinheit bei Bedarf zu sperren. Rat Michael Laschinger erinnerte sich auch daran, dass er als damaliger Ortsvorsteher mit Werner Uteg, dem ehemaligen ASV-Vorstand, vereinbart hatte, dass sich der ASV um den Platz kümmern würde. Dies sei jedoch nicht geschehen, so die Meinung des Ortschaftsrates. Aus diesem Grund will man, bevor man hier weitere Schritte einleitet und Geld für die Sanierung, bei der es sich eigentlich nur um eine Grundreinigung handelt, zuerst mit dem derzeitigen ASV-Vorstand Thomas Maier sprechen. Erst danach will man sich wieder mit diesem Thema befassen.