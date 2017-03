Horb a. N. Dettinger Unternehmer liegt tot in Wohnhaus

Die Gerichtsmediziner der Polizei treten aus dem Haus und streifen sich die Schutzkleidung ab. Die Spurenaufnahme scheint fürs Erste erledigt zu sein.

In einem Wohngebiet, idyllisch gelegen am Hang in der Nähe des Ortsausgangs von Aistaig Richtung Dornhan-Weiden, hat sich am gestrigen Sonntag ein blutiges Drama ereignet. Und nicht nur in Aistaig ist der Schock groß. Auch in Horb-Dettingen. Dort kommt Christoph G. her, dort führte er sein Bauunternehmen und nahm – auch zusammen mit seiner Familie – am Vereinsleben teil.

Gestern Morgen gegen 10 Uhr ging ein Notruf in der integrierten Leitstelle der Polizei ein – mehrere Verletzte in einem Einfamilienhaus im Oberndorfer Stadtteil Aistaig.