Horb a. N. Dettinger Theaterbrettle hebt wieder den Vorhang

Die Aufführungen finden am 28. und 29. Oktober und am 4. und 5. November im Gasthof Adler statt. Sie beginnen am Samstag jeweils um 20 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr. Saaleinlass ist jeweils zwei Stunden vor Beginn. Der Dreiakter wird am 28. Oktober um 13.30 Uhr auch bei einem Seniorennachmittag aufgeführt. Karten gibt es im Vorverkauf im Gasthof Adler und in der Raiffeisenbank in Dettingen. Der Kartenpreis beträgt sieben Euro. Für den Seniorennachmittag gibt es keinen Kartenvorverkauf, der Eintritt beträgt dann fünf Euro.