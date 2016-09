Die Feuerwehr Dettensee ließ es sich nicht nehmen, ihrem Kameraden Benjamin Roth und seiner Frau Marina nach der Trauung in der Pfarrkirche St. Cyriakus in Dettensee bei strahlendem Sonnenschein Spalier zu stehen. Nach der ökumenischen Trauung durch den katholischen Dekan Alexander Halter und den evangelischen Pfarrer Christoph Gruber schritt das Ehepaar durch ein großes Spalier von Feuerwehr, Narrenzunft und Mitgliedern des SSV Dettensee. Das Brautpaar nahm zahlreiche Glückwünsche entgegen und es gab noch einen kleinen Sektempfang. Dann machte man sich auf zur Hochzeitsfeier in den Kursaal von Bad Imnau. Foto: Feuerwehr