Horb a. N. Dettensee ist im schnellen Internet

Anfang Juni 2017 war es soweit. Mit knapp halbjähriger Verzögerung hat das Telekommunikationsunternehmen Inexio das Breitbandnetz in Dettensee in Betrieb genommen. Damit stehen den Bürgerinnen und Bürgern jetzt moderne und leistungsfähige Anschlüsse ans Internet zur Verfügung. Denn mit den Bandbreiten von bis zu 100 Mbits/s sind alle Anwendungen – auch datenintensive, wie etwas das Streamen von Filmen – ohne Wartezeiten komfortabel möglich. Rund 30 Anschlüsse hat Inexio bereits auf das schnelle Glasfasernetz übernommen. "Aktuell portieren wir die bestehenden Kunden entsprechend der Restlaufzeit der Verträge auf unser Netz", so Katja Kiefer von Inexio.