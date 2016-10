Horb a. N. Derzeit keine Anzreize für Investitionen in Öko-Strom?

Der Genossenschaft gehen die Dächer für Photovoltaikanlagen aus

M an könnte locker noch mehr Mitglieder in der Genossenschaft aufnehmen, sieht aber im Moment im Großraum Horb keine Investitionsmöglichkeiten im Bereich der regenerativen Energiegewinnung. Der Einstieg in die Windenergie sei für eine kleine Genossenschaft finanziell nicht darstellbar – ein Windrad mit 140 Meter Nabenhöhe kostet mehr als fünf Millionen Euro –, und selbst Beteiligungen an geplanten Fremdobjekten seien mit großen Problemen verbunden. So nannte Bok die Investition in Höhe von 26 500 Euro in die Albuch-Wind GmbH, eine Initiative, die Bürgerwindkraftwerke realisieren möchte, eine Art von Lehrgeld, das man zahlen musste. Das Projekt ist gescheitert, die Rückabwicklung der Investitionssummen läuft.

Was bleibt, ist die bewährte Stromerzeugung durch Sonnenenergie über die eigenen Photovoltaikanlagen. Doch hier gehen der Genossenschaft die Dächer aus. Konnte man 2014 mit dem zweiten Bauabschnitt beim Altenheim Bischof Sproll noch weitere 82,16 kWp dazugewinnen und wurde dafür noch mit einem Zuschuss vom "Grünen Strom Label e.V. Bonn" über 20 000 Euro belohnt, so konnte man im zurückliegenden Geschäftsjahr nur noch die zweite Hälfte des Bauhof-Daches mit übernehmen und kommt nun auf eine Gesamtleistung von 507,63 kWp. "Doch jetzt ist für uns der Markt leer gefegt", so eine Situationsanalyse des Vorstands. "Pro kWp erreichen wir derzeit eine durchschnittliche Leistung von 750 kW/h", setzte Bok diesen Wert in eine messbare Größe um und fügte an, dass 1000 kW/h das Ziel seien.

"Die Chancen hierfür stehen gut", doch muss sich die Genossenschaft, die es nun im "verflixten" siebten Jahr gibt, Gedanken machen, wo sie in Zukunft hin will. Wind sei eine Wissenschaft für sich und Biogas wird in den Überlegungen keine große Rolle mehr spielen, zumal die Flächen knapp und teuer sind und das Ganze auch ernährungspolitisch nicht in das christliche Grundschema dieser Genossenschaft passt.

Bok machte auch klar, dass eine Führung dieser Genossenschaft im Ehrenamt nicht mehr möglich ist. "Mit Mayers Privatcomputer, einem Mitgliederprogramm, ein bisschen Excel und ein wenig so rom und so nom – das funktioniert heute nicht mehr", erklärte Bok, der auf Mehrkosten für Softwarelizenzen, Steuerberater und externe Dienstleister hinwies.

Der Vorstand ging in seinen absatzpolitischen Betrachtungen noch ganz dezidiert auf den Strommarkt und seine Tücken ein. Insgesamt machte die Genossenschaft im Geschäftsjahr 2014 einen Bilanzgewinn von gut 31 000 Euro. Etwas mehr als 20 000 Euro werden als vierprozentige Dividende an die Genossen ausbezahlt. Der Rest des Ertrags von 3500 Euro geht auf das Konto Rücklagen, und als Vortrag auf neue Rechnungen wurden 7725 Euro ausgewiesen. Besonders stolz ist man darauf, dass man für das "Eine Welt Projekt" "Landwirtschaftsschule in Sambia" immerhin 5000 Euro bereitstellen konnte.

Ein gutes Geschäftsjahr ist abgeschlossen, die Genossenschaft steht solide da, wie die externe Prüfung ergab, nur kann man sich auch in diesem Geschäftsbereich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen.

In der Versammlung wurde turnusgemäß der Aufsichtsrat gewählt. Peter Silberzahn als Aufsichtsratsvorsitzender, Pfarrerin Susanne Veith als Schriftführerin sowie Klaus Gottschalk und Paul Welte vom Umweltteam der katholischen Kirche wurden einstimmig im Amt bestätigt, und für Josef Gungel, der satzungsgemäß aus Altersgründen mit viel Lob und einem kleinen Präsent, anstatt nur dem VG-Tarif (Gott Vergelt’s) aus seinem Ehrenamt entlassen wurde, rückte Angelika Bertsch nach.