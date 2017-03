Horb a. N. "Der TCB findet fast nur noch in der Woche des Turniers statt"

"Unser Hauptevent ist das Turnier, und ich will nicht einmal daran denken, was passiert, wenn das Turnier irgendwann einmal ausfällt", fasste er einen Trend zusammen, der sich in den vergangenen Jahren immer stärker abzeichnete. "Der TCB findet fast nur noch in dieser Woche statt", sein Fazit. Pollock machte seine Sorge anhand von einigen Statistiken, den sogenannten Cockpitcharts, mit denen die wichtigsten Messgrößen des Vereins seit zwei Jahren festgehalten werden, deutlich. So stelle er Soll- und Ist-Umsätze des Clubheims im Vergleich gegeneinander und kam zu dem Ergebnis, dass hier dringend gegengesteuert werden muss. Umsatz, Umsatz, Umsatz heißt daher die Devise für 2017. Ansonsten müsse man beispielsweise über einen Mindestumsatz pro Vereinsmitglied nachdenken. "Bevor Dinge aus dem Runder laufen müssen wir reagieren", so sein pragmatischer Ansatz. Da trösteten auch die vielen positiven Meldungen nicht, die vom Schnitzelwochenende bis zum Helferfest reichen.

Ein besonderes Lob ging wie jedes Jahr an Pressewart Wolfgang Rosenkranz, der über jedes Spiel – von der Verbandsliga bis zum Jugendbereich – medienwirksam berichtete, und an "König" Paul, den Allerersten. Paul Müller hat den Platzdienst unter sich, hat fast im Alleingang den Platz vor dem Clubhaus gerichtet und den Grillstand auf Vordermann gebracht. Er ist zudem jedes Jahr für die Organisation des Offi-Flock-Turniers verantwortlich. Pollok ging auch auf den Fragebogen, der im letzten Herbst an alle Mitglieder rausging, ein. Es ging dabei um den weiteren Fortbestand des Internationalen Damen-Turniers, und gleichzeitig wurde die Spendenbereitschaft der Mitglieder abgefragt. Rückmeldungen wie: "…wer nicht arbeiten kann/will, soll spenden…" oder Forderung wie: "die Stadt Horb und die Gemeinde Bildechingen müssen sich mehr an den Kosten beteiligen: Finanzielle Unterstützung, welche diesem Event angemessen ist, sowie Geschirrmobil, Pflanzen, Sträucher, Beschilderung…etc stellen" wurden laut, jedoch wurde auch gefragt: "Wer lässt sich so was einfallen bei dem Kassenstand?".

Markus Gramer, Kassierer des Vereins, sagte gerade zum letzten Kommentar, dass der Verein seit dem letzten Jahr rund 10 000 Euro allein fürs Preisgeld mehr aufbringen muss, und da wäre vorhandenes Vermögen schnell aufgebraucht. Auch erinnerte er wie jedes Jahr daran, dass man für ungeplante Ausgaben ein Polster auf dem Konto haben muss.