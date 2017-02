Horb a. N. Der Stimme zur Ausdruckskraft verhelfen

Oft ist der Gesang verstummt, die Töne bleiben im Hals stecken, der Stimmklang ist reduziert. "Wenn sich die Stimme jedoch erhebt und der Mensch offen ist, seine Gefühle ganz persönlich auszudrücken, sein Lied zu singen, dann ist der Gesang zum Instrument heilender Kraft geworden", heißt es in der Ankündigung für die Kurse. Auf dem Trainingsprogramm stehen viele Übungen, die der Stimme zu ihrer Ausdruckskraft verhelfen. "Jeder kann singen – vorausgesetzt, der Wille dazu ist da", heißt es weiter. Es wird mit Stimm-Bewegungsspiel, Improvisationen, internationalen Liedern gearbeitet sowie die Textgestaltung geübt. Jeder Teilnehmende wird im Kursverlauf angeregt, über seine bisherige stimmliche Grenzen hinauszugehen und sich weiter zu entwickeln. An der VHS in Horb (Ihlinger Straße 79) werden vom 9. März bis 1. Juni, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, an zehn Abenden Kurse angeboten. Anmeldungen unter Telefon 07451/ 9 07 14 20 oder E-Mail: horb@vhskreisfds.de.

An der VHS in Sulz (Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neckarstraße 6) finden die Kurse an zehn Abenden, 7. März bis 23 Mai, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, statt. Anmeldungen unter Telefon 07454/4 02 95 oder unter E-Mail: vhs.sulz@t-online.de.

Weitere Informationen: www.pina-bucci-teatro.com