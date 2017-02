Horb a. N. Der "Schrecken von Nordstetten" ist nicht mehr im Ort

Horb-Nordstetten (gw). Er galt im Ort nur noch als "Schrecken von Nordstetten". Manche Nachbarn trauten sich kaum mehr aus dem Haus und hielten sich lieber nicht mehr zu lange in der Hauptstraße auf. Mehrere Gewaltdelikte werden ihm zugeschrieben, er steht auch in Verdacht, viele Autos in Nordstetten zerkratzt zu haben (wir berichteten). Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Doch lange Zeit blieb er trotzdem auf freien Fuß. Die Anwohner hatten seit Wochen gehofft und gefordert, dass sich das ändert. Seit gestern ist das der Fall.

"Die neuesten Vorfälle haben zu diesem Ergebnis beigetragen", so Aschenbrenner. Auf Antrag der Stadtverwaltung habe das Amtsgericht die vorläufige Unterbringung angeordnet. Der 34.Jährige sei im Polizeirevier festgenommen worden. Freiwillig ging der Mann nicht mit, im Gegenteil: Er habe die anwesenden Polizisten "aufs Übelste beschimpft". Auch das könne noch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, berichtet der Pressesprecher der Polizeidirektion Tuttlingen. Körperlich gewalttätig sei der 34-Jährige aber seines Wissens nicht geworden.

Die Polizei informierte gestern die Anwohner. Die Nachricht wurde mir großer Erleichterung aufgenommen. "Auf einmal sind wieder Leute auf der Straße zu sehen", erzählt eine Anwohnerin. In der Neujahrsnacht war der Mann noch mit einer Bügelsäge aus dem Haus gelaufen und hatte auf einen Nachbarn eingeschlagen. In der Nacht des Geißbocksballs hatte er einem Mann aus einer Narrengruppe ins Gesicht geschlagen. "Wir hatten wirklich große Angst um unsere Gesundheit", erzählt eine Nachbarin.