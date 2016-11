Horb a. N. Der "Rabennestbach" soll teilweise wieder an die Oberfläche

Horb-Altheim. Schwerpunktthema der Ortschaftsratssitzung war der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften für das Projekt "Mühleladen in den Mühlwiesen in Horb-Altheim". Wie berichtet, möchte die Geschäftsführung der Walz-Mühle ihren Mühlenladen in einem Neubau an den Ortsrand von Altheim umsiedeln.