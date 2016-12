Horb a. N. Der Nikolaus schaut noch mal vorbei

Horb-Bildechingen. Dieses Treffen ist eine willkommene Gelegenheit, um die Stunden vor der Christmette und der drauf folgenden Bescherung im trauten Heim noch miteinander zu verbringen. Man wünschte sich gegenseitig gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Passend dazu intonierte der Musikverein gleich zu Beginn seines musikalischen Beitrags das Weihnachtslied "Alle Jahre wieder" und es war tatsächlich wie in all den Jahren zuvor.

Im Inneren des Feuerwehrhauses bewirteten die freiwilligen Helfer vom Musikverein die Gäste mit Glühwein und Kinderpunsch und hatten trotz der nicht gerade winterlichen Temperaturen alle Hände voll zu tun, die feurigen Wärmespender in die Becher abzufüllen. Die Stehtische in der Gerätehalle waren umlagert, und draußen, vor dem Feuerwehrmagazin, standen die Bildechinger trotz leichten Nieselregens in Gruppen zusammen.

Wie jedes Jahr freute sich MV-Vorsitzender Michael Götz "granatenmäßig", dass wieder so viele Bildechinger den Weg zu dieser gemeinsamen Feierstunde fanden. Er bedankte sich im Namen seines Vereins bei der Bildechinger Feuerwehr für die Überlassung der Wagenhalle und der Wirtschaftsräume. Ortsvorsteher Peter Zimmermann schloss sich den Worten von Michael Götz an, bedankte sich bei den vielen Helferinnen und Helfern für deren Einsatz, die sie das gesamte Jahr über zum Wohle Bildechingens meist ehrenamtlich geleistet haben.