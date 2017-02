Horb a. N. Der Mensch und seine Unfertigkeiten

Horb. Die Künstlerin Gisa Klemm lebt und arbeitet seit 1979 in Nagold. Ihr künstlerischer Werdegang begann im Jahr 2001. Seither begleiten intensive autodidaktische Studien ihre Arbeit. Darüber hinaus bildet sie sich bei Akademiekursen in Bildhauerei wie auch in Malerei weiter.

Als Mitglied im Kunstkreis Oberes Nagoldtal, dem sie seit 2011 angehört, und im Herrenberger Kunstverein, dem sie 2014 beigetreten ist, ist sie regelmäßig an Ausstellungen beteiligt. Sie zeigt ihre Arbeiten in Einzelausstellungen und nach Terminvereinbarung in ihrem Nagolder Atelier.

Klemm selbst sagt über ihre Kunst: "Bei meiner Arbeit ist der Mensch in seinen Eigentümlichkeiten und Unfertigkeiten mein bevorzugtes Motiv. Meine Arbeitsmaterialien sind Gips und Ton, oftmals kombiniert mit unterschiedlichen Materialien wie Metalle und Holz. Eine Plastik, die durch jeden einzelnen Gipsauftrag Gestalt annimmt und durch unterschiedliche Oberflächen und Farbaufträge ihren ganz eigenen Charakter erhält, inspiriert mich immer wieder neu und macht mich neugierig, weiter zu experimentieren."